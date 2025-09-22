حالة الطقس.. أمطار خفيفة وتراجع الحرارة خلال الساعات المقبلة

متحف المركبات الملكية في جولة جديدة للأطفال ضمن أنشطة أتوبيس الفن

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة اليوم على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ما يساهم في تلطيف الأجواء وحجب جزئي لأشعة الشمس.

وأشارت الهيئة، إلى أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى تسجل 32 درجة مئوية، مع استمرار الأجواء الحارة نسبيًا خلال ساعات النهار.

وأوضحت أن الفرصة مهيأة اليوم لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وتمتد إلى مدينة حلايب جنوبًا، دون تأثيرات كبيرة على الأنشطة اليومية.

