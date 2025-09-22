مطور عقاري: العقار المصري ما يزال يحظى بطلب قوي ومتنوع

كتب- حسن مرسي:

أكد المهندس عمرو سليمان، المطور العقاري، أن قطاع التطوير العقاري في مصر يواجه تحديات كبيرة، لكنه ما يزال يحظى بطلب قوي ومتنوع من قبل المستثمرين والمستهلكين، مما يبقيه قطاعًا حيويًا وجاذبًا للاستثمار.

وأوضح سليمان، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"، أن الطلب على العقارات في مصر يتكون من 4 أنواع رئيسية: الأول هو المواطن الذي يبحث عن مسكن له أو لأبنائه، والثاني هو المستثمر الذي لديه فائض ويريد استثماره في العقار.

وأضاف أن النوعين الثالث والرابع هما المصريون المقيمون بالخارج، الذين يمثلون جزءًا كبيرًا من التحويلات التي تصل إلى 40 مليار دولار، ويستثمرون في العقارات لكونها استثمارًا آمنًا، بالإضافة إلى الأجانب القادمين من دول الخليج وأوروبا.

وشدد سليمان على أن المطورين العقاريين يعملون في ظل مخاطر كبيرة، خاصة مع التكاليف المتزايدة والتضخم، محذرًا من التعامل مع شركات غير موثوقة تقدم خصومات مغرية قد تعرض المشترين للمخاطر.

وأشار إلى أن الاستثمار في العقارات يظل جاذبًا مقارنة بالبدائل مثل الذهب، لكنه يتطلب تحليلًا دقيقًا للعرض والطلب، مع التأكيد على أن نموذج السوق الحالي يعتمد على الشفافية والاستدامة.