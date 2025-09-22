طقس الـ 6 أيام.. الأرصاد: شبورة ونشاط رياح والحرارة 33 درجة

متحف المركبات الملكية في جولة جديدة للأطفال ضمن أنشطة أتوبيس الفن

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الثلاثاء 23 سبتمبر وحتى السبت 27 سبتمبر 2025، حيث يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار رطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما تشهد جنوب سيناء وجنوب الصعيد طقسًا شديد الحرارة، فيما يكون الطقس معتدل الحرارة ليلًا على أغلب الأنحاء.

وأشارت الهيئة إلى تكوّن شبورة مائية من الرابعة حتى الثامنة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، مع ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى ومدن القناة.

كما توقعت الأرصاد نشاط رياح على أغلب الأنحاء يعمل على تلطيف الأجواء خاصة في الظل وفترات الليل.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى خلال الفترة المذكورة على النحو التالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: من 33 إلى 35 درجة مئوية، والمحسوسة من 34 إلى 35 درجة.

السواحل الشمالية: من 28 إلى 32 درجة، والمحسوسة من 29 إلى 31 درجة.

شمال الصعيد: من 34 إلى 36 درجة، والمحسوسة من 35 إلى 36 درجة.

جنوب الصعيد: من 36 إلى 37 درجة، والمحسوسة من 36 إلى 37 درجة.

ونصحت الهيئة المواطنين بتوخي الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر بسبب الشبورة، وارتداء الملابس المناسبة، مع متابعة النشرات الجوية أولًا بأول.





