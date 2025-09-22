إعلان

اليوم.. بداية فصل الخريف والأرصاد تحذر من التقلبات الجوية

05:30 ص الإثنين 22 سبتمبر 2025

اليوم.. بداية فصل الخريف والأرصاد تحذر من التقلبات

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن اليوم الإثنين، هو أول أيام فصل الخريف في مصر، والذي يُعد من أجمل فصول العام لاعتداله في درجات الحرارة وانخفاض الإحساس بالرطوبة مقارنة بفصل الصيف.

وبحسب بيان الأرصاد الجوية، فإن الخريف يعد فصلًا انتقاليًا يربط بين حرارة ورطوبة الصيف وأجواء الشتاء الباردة والممطرة، ما يجعله محطة مميزة في التغيرات المناخية على مدار العام.

وأشارت الأرصاد إلى أن فصل الخريف يتخلله عددًا من الظواهر الجوية، حيث تتعرض البلاد لموجات حارة في بعض الفترات، وفرص لسقوط أمطار على مناطق من شمال البلاد، واحتمالية هطول أمطار على جنوب البلاد وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر قد تصل لحد السيول أحيانًا.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية فصل الخريف الأرصاد الظواهر الجوية أمطار
