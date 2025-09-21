كتبت- داليا الظنيني:

أكد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أن بناء الإنسان يُمثِّل الهدف الأعلى لتجديد الخطاب الديني في مصر، مشيرًا إلى أن مبادرة "صحح مفاهيمك" جاءت ثمرة جهد جماعي امتد لعدة أشهر بمشاركة مؤسسات الدولة وعلماء الأزهر والمفتي ونقيب الأشراف وشيخ مشايخ الطرق الصوفية.

وقال الأزهري خلال تصريحاته لقناة الناس: "المبادرة تهدف إلى رصد السلوكيات الخاطئة وتقويمها في ضوء القيم الأخلاقية والدينية الصحيحة"، موضحًا أنها استفادت من خبرات علماء النفس والاجتماع والإعلام لتكون مقاربتها شاملة وعملية.

وأضاف أن فعاليات المبادرة ستنطلق في جميع محافظات الجمهورية على مدار عام كامل تحت رعاية المحافظين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وبرنامج الحكومة، مضيفًا: "نعمل ضمن خطة الدولة لبناء الإنسان، لأن نجاح هذا الملف ينعكس إيجابًا على كل المجالات".

وتابع وزير الأوقاف: "حضر حفل إطلاق المبادرة الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء وكبار العلماء، مما يعكس أهمية هذا المشروع الوطني"، معبرًا عن أمله في أن تكون هذه المبادرة بداية حقيقية لمستقبل أفضل لمصر.