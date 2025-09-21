كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لبحث الاعتراضات على عدد من مواد مشروع القانون.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الرئيس السيسي يعيد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى البرلمان لمراجعة بعض المواد

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لبحث الاعتراضات على عدد من مواد مشروع القانون.

ورد مشروع قانون الإجراءات الجنائية من مجلس النواب بتاريخ 26/8/2025 بطلب إصداره، وقد وردت مناشدات عديدة للسيد رئيس الجمهورية لإعادة النظر في بعض مواده.

تعاون بين البيئة والسياحة لإعلان المتحف الكبير كـ"متحف محايد كربونيًا"

شهدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بشأن حماية البيئة والحفاظ عليها والاهتمام بها لدعم السياسات البيئية، وتطبيق المعايير والممارسات البيئية داخل المتحف، تمهيدًا لإعلان المتحف المصري الكبير كـ"متحف أخضر صديق للبيئة".

وأكدت الدكتورة منال عوض، أن توقيع البروتوكول بين جهاز شئون البيئة، وبين هيئة المتحف المصري الكبير يعكس دعم الوزارة في تعزيز الشراكات التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تقديم الدعم الفني تمهيدًا لإعلانه "متحف أخضر وصديق للبيئة" بمساعدة المتحف المصري الكبير على تحقيق الحياد الكربوني للانبعاثات الخاصة بفترة التشغيل التجريبي عامي 2023-2024، وفعاليات الافتتاح الرسمي للمتحف وسنة التشغيل الكاملة الأولى 2025.

نشاط للرياح وسحب بهذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها عن حالة الطقس المتوقع على معظم أنحاء البلاد خلال الـ6 أيام المقبلة بداية من اليوم الأحد 21 سبتمبر وحتى الجمعة 26 سبتمبر 2025 .

وقالت الأرصاد أنه من المتوقع أن تشهد البلاد طقس معتدل الحرارة وفي الصباح الباكر حار رطب نهارا على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

لتحقيق 140 مليار دولار صادرات.. 8 اقتراحات من "صناعة الشيوخ" للحكومة

أشاد المهندس محمد المنزلاوي، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التي أكد فيها أن مصر قادرة على تجاوز قيمة الصادرات 140 مليار دولار بحلول عام 2030، خلال افتتاحه عددًا من المشروعات بمنطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأكد المنزلاوي، في بيان له اليوم الأحد، أن هذا الرقم الطموح يمكن تحقيقه من خلال المشروعات الصناعية النوعية التي تنفذها الدولة، مشددًا على ضرورة الإسراع في تأهيل المناطق الصناعية وجذب المستثمرين إليها؛ بما يُسهم في توفير مئات الآلاف من فرص العمل الجديدة للشباب، مشيرًا أن الدولة تراهن على أن يكون القطاع الصناعي قاطرة التنمية الشاملة للاقتصاد المصري، في إطار التوجه الاستراتيجي لرؤية مصر 2030.

بالأرقام.. ماذا حقق خط الرورو بعد 10 أشهر على تشغيله؟- خاص

ما يقرب من 10 أشهر على انطلاق أولى رحلات خط الربط الملاحي "الرورو" بين مصر وإيطاليًا، يوم 28 نوفمبر 2024، لزيادة حجم الصادرات المصرية إلى الدول الأوروبية.

ورغم مضي نحو 10 أشهر على إطلاق الخط الرابط بين مينائي دمياط في مصر وتريستا في إيطاليا، لم تصدر بيانات تفصيلية من وزارة النقل، بشأن جدوى هذا الخط منذ تشغيله حتى كتابة هذه السطور، ولا عن حجم ما تم تصديره أو استيراده من جانب مصر.

قرارات جديدة من التنمية المحلية بشأن طلبات التصالح والتراخيص بالمنيا

تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم الأحد، تقريرًا من الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة حول نتائج المرور الميداني لفريق من الإدارة على 10 مراكز تكنولوجية بمحافظة المنيا.

المراكز شملت: (مركز ومدينة أبو قرقاص - مركز ومدينة بني مزار - مركز ومدينة سمالوط - مركز ومدينة مغاغة - مركز ومدينة ديرمواس - مركز ومدينة المنيا - مركز ومدينة مطاي - مركز ومدينة ملوي - الديوان العام)، خلال النصف الأول من شهر سبتمبر الجاري.

سكن لكل المصريين 7.. دليل كامل لحجز شقق الإسكان قبل انتهاء التقديم

تستمر وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي، في إجراءات حجز شقق سكن لكل المصريين 7 حتى يوم 28 سبتمبر الجاري بعد أن تم مد فترة الحجز أسبوعين.

وفقًا لصندوق الإسكان بلغ عدد الذين سجلوا مستنداتهم عبر الموقع الإلكتروني للتقديم أكثر من 238 ألف مواطن، بينما سدد أكثر من 148 ألف مواطن مقدمات جدية الحجز عبر مكاتب البريد المميكن المختلفة.

