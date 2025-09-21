الأعلى للإعلام يحيل واقعة قناة "العاصمة الجديدة" إلى النيابة العامة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، عن إحالة واقعة قناة فضائية تحمل اسم "العاصمة الجديدة" إلى النيابة العامة، بعد ثبوت استغلالها اسم وشعار قناة "العاصمة" التي توقفت عن ممارسة النشاط.

وأوضح المجلس في بيان له أن الإحالة جاءت لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال القناة، لقيامها بإدخال الغش على الجمهور وبث محتوى فضائي دون الحصول على ترخيص رسمي، وذلك استنادًا إلى المادتين (59) و(105) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وأكد المجلس أنه لن يتهاون في مواجهة أي تجاوزات أو ممارسات من شأنها تضليل المشاهدين أو مخالفة القوانين المنظمة للعمل الإعلامي.