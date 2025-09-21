إعلان

الأعلى للإعلام يحيل واقعة قناة "العاصمة الجديدة" إلى النيابة العامة

06:13 م الأحد 21 سبتمبر 2025

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، عن إحالة واقعة قناة فضائية تحمل اسم "العاصمة الجديدة" إلى النيابة العامة، بعد ثبوت استغلالها اسم وشعار قناة "العاصمة" التي توقفت عن ممارسة النشاط.

وأوضح المجلس في بيان له أن الإحالة جاءت لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال القناة، لقيامها بإدخال الغش على الجمهور وبث محتوى فضائي دون الحصول على ترخيص رسمي، وذلك استنادًا إلى المادتين (59) و(105) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وأكد المجلس أنه لن يتهاون في مواجهة أي تجاوزات أو ممارسات من شأنها تضليل المشاهدين أو مخالفة القوانين المنظمة للعمل الإعلامي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المهندس خالد عبدالعزيز النيابة العامة قانون تنظيم الصحافة والإعلام واقعة قناة العاصمة الجديدة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

من اليوم.. الداخلية تعدل اشتراطات الحصول على رخصة قيادة السيارة - نص القرار
آخر زيادة كبيرة.. موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية
5 سيارات تدخل السوق المصري لأول مرة في سبتمبر 2025.. تعرف عليها
الإدارية العليا: التأمين الصحي مُلتزم بعلاج المواطنين ولا يجوز التنصل منه
الكاميرات فضحته.. بيان عاجل من الداخلية بشأن فيديو راكب صيني يتهم شرطيًا بمطار القاهرة