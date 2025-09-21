إعلان

باكستان: مقتل 7 مسلحين "ترعاهم الهند" بإقليم خيبر باختونخوا

04:05 م الأحد 21 سبتمبر 2025

باكستان

روالبندي (باكستان) - (د ب أ)

ذكر الجناح الإعلامي للجيش الباكستاني اليوم الأحد، أن قوات الأمن قتلت سبعة مسلحين ترعاهم الهند، خلال عملية استخباراتية في مقاطعة كولاتشي في منطقة ديرا إسماعيل خان بإقليم خيبر باختونخوا.

وطبقا لإدارة العلاقات العامة المشتركة، فقد تم إجراء عملية تفتيش أمس السبت، بناء على معلومات تفيد بوجود إرهابيين ينتمون إلى وكيل هندي، ينتمون لجماعة "فتنة الخوارج"، حسب صحيفة ذا نيوز الباكستانية اليوم الأحد.

وأضافت الإدارة "خلال تنفيذ العملية، اشتبكت قواتنا بشكل فعال مع موقع الخوارج، ونتيجة لذلك قُتل سبعة من الخوارج، من بينهم ثلاثة مواطنين أفغان واثنان من الانتحاريين".

وتابعت أن عمليات التطهير تجرى للقضاء على أي إرهابيين آخرين ترعاهم الهند في المنطقة، مؤكدة مجددا أن قوات الأمن الباكستانية مصرة على القضاء على خطر الإرهاب الذي ترعاه الهند من البلاد.

باكستان الهند مقتل مسلحين
