وزير الصحة السنغافوري يزور معهد ناصر

كتب - أحمد جمعة:

زار كبير وزراء الدولة للصحة بجمهورية سنغافورة، تان كيات هاو، والوفد المرافق له، معهد ناصر للبحوث والعلاج، في إطار تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات بين مصر وسنغافورة في القطاع الصحي.

وبحسب بيان، رافق الوفد خلال الزيارة الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور أحمد رزق، نائب رئيس الأمانة، والدكتور محمود سعيد، مدير معهد ناصر للبحوث والعلاج.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن فعاليات اليوم الأول للزيارة تضمنت جولة تفقدية داخل معهد ناصر، شملت زيارة أقسام المعهد المختلفة، للتعرف على التخصصات الطبية والخدمات المقدمة، والتي تشمل رعاية صحية متكاملة للمرضى.

وأضاف «عبدالغفار» أن اليوم الثاني شهد عرضاً تقديمياً شاملاً عن معهد ناصر، الذي يُعد أحد المراكز الطبية المتخصصة الرائدة منذ تأسيسه عام 1987، حيث يقدم خدماته الطبية للمصريين والمرضى العرب والأجانب، ويسهم في دعم السياحة العلاجية.

وقال إن العرض تناول خطة تطوير المعهد ليصبح «مدينة النيل الطبية»، أحد المشروعات القومية الرئيسية في قطاع الرعاية الصحية، مع التركيز على الإمكانيات المتقدمة لغرف العمليات، والمناظير، والقسطرة القلبية، إلى جانب التخصصات الطبية الدقيقة التي تشمل أمراض القلب، الأورام، المخ والأعصاب، الكلى، الكبد والجهاز الهضمي، العظام، العيون، الأنف والأذن والحنجرة، النساء والتوليد، الأطفال وحديثي الولادة، الأمراض الصدرية، والأمراض الباطنية، مما يضمن تقديم رعاية طبية شاملة تلبي احتياجات المواطنين.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير السنغافوري والوفد المرافق له حرصوا على زيارة الحالات المرضية للمرضى الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج في المعهد، للاطمئنان على مستوى الرعاية المقدمة لهم.

وأكد أن الزيارة تختتم فعالياتها يوم الإثنين 22 سبتمبر بتنظيم يوم علمي يتضمن محاضرات وندوات يقدمها نخبة من الأطباء السنغافوريين في تخصصات دقيقة مثل أورام الأطفال، أمراض الدم، الذئبة الحمراء، وأمراض الكلى، بالإضافة إلى تقديم استشارات طبية مباشرة، مما يعزز تبادل الخبرات والاستفادة من الكفاءات الطبية العالمية.

واختتم «عبدالغفار» بالتأكيد على أن هذه الزيارة تبرز التزام وزارة الصحة والسكان، بتعزيز التعاون الدولي والانفتاح على التجارب الصحية المتقدمة، بما يسهم في تطوير المنظومة الصحية المصرية وتقديم خدمات طبية بجودة عالية للمواطنين.

