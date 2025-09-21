وزير التعليم يتفقد مخازن الكتب بعين شمس ويتابع انتظام الدراسة

كتب – أحمد الجندي:

أجرى الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، جولة ميدانية بإدارة عين شمس التعليمية بمحافظة القاهرة، لمتابعة سير العملية التعليمية مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2025 / 2026.

وخلال الجولة، تفقد الوزير مخازن الكتب المدرسية للتأكد من توافرها وتسليمها للطلاب في المواعيد المحددة، مشددًا على أن انتظام الدراسة منذ اليوم الأول يتطلب جاهزية كاملة للفصول والمناهج والكتب.

كما حرص الوزير على التواجد بين الطلاب وأولياء الأمور، حيث استمع إلى آرائهم ومقترحاتهم بشكل مباشر، في جولة مفاجئة شملت مدرستين بالقاهرة وأخرى بالقليوبية، مؤكداً أن التواصل الميداني يمثل حجر الأساس لتطوير العملية التعليمية وضمان انطلاقة قوية للعام الدراسي الجديد.

