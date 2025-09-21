علامات تكشف الأدوية والسرنجات المزيفة.. وتحذيرات رسمية للمواطنين

في أول يوم دراسي.. توجيه عاجل من محافظ القاهرة بشأن الكتب المدرسية

أصدرت هيئة الدواء المصرية، عددًا من التحذيرات بشأن مستحضرات دوائية وسرنجات "مغشوشة أو غير مطابقة للمواصفات" متداولة بالسوق المحلي، مطالبة بضرورة سحبها ووقف تداولها وتحريزها.

ففي منشور حمل رقم 63 لسنة 2025، حذرت الهيئة من تداول عبوات مغشوشة من مجموعة مستحضرات تحمل اسم MORA LISA، تشمل منتجات شامبو، سيروم، وزيوت مختلفة.

وأوضحت الهيئة، أن التحذير جاء لمنتجات متعددة التشغيلات؛ طبقًا لإفادة الشركة بوجود عبوات مقلدة من تلك الأصناف، مشددة على وقف تداول وضبط تلك المستحضرات المقلدة.

كما حذرت الهيئة من تداول بعض تشغيلات أحد الأدوية المُسكنة باسم "Petro tab" في الأسواق المحلية.

وقالت الهيئة، في منشور رسمي حمل رقم 64 لسنة 2025، إن التشغيلات أرقام: 25101132، 25100100، 25101129، 25101130، 25101131، 25101114، 25101115، 25101116

ثبت عدم مطابقتها للمواصفات القياسية بعد تحليلها بمعامل هيئة الدواء المصرية.

وأكدت الهيئة أن سبب التحذير لكون المستحضر صادر له عدم مطابقة للتشغيلات الموضحة، من قِبل معامل هيئة الدواء.

وفي منشورها رقم 65 لسنة 2025، حذرت هيئة الدواء من تداول تشغيلات من سرنجات طبية "مجهولة المصدر" بالأسواق المحلية.

وقالت الهيئة، إن التشغيلة تحمل رقم 2501 من إنتاج شركة الدولية للمستلزمات الطبية بتاريخ إنتاج يناير 2025 وانتهاء ديسمبر 2029.

وأوضحت أن سبب التحذير بناء على ما ورد من إدارة التفتيش على مصانع المستلزمات، حيث أفادت بأن المستلزم بهذه البيانات السابقة، مجهول المصدر وغير مدون عليه رقم تسجيل.

وأكدت اتخاذ إجراءات سحب ووقف تداول وتحريز لهذه التشغيلة، ونصحت المستهلكين بالتوقف عن استخدام هذه السرنجات فورًا، وفي حال وجود أي شكوى يتم الرجوع إليها عبر الخط الساخن 15301 أو الموقع الإلكتروني الرسمي.

ماذا تفعل مع تلك التشغيلات غير المطابقة؟

أكدت هيئة الدواء أن هذه التنبيهات خاصة بالتشغيلات الواردة في المنشورات فقط ولا تنطبق على تداول هذه المستحضرات بشكل عام.

دعت هيئة الدواء الصيدليات ومنافذ التوزيع إلى التوقف عن تداول التشغيلات المذكورة في المنشور.

وبالنسبة للمواطنين، ففي حالة الشك أو الحاجة إلى المزيد من الاستفسارات، يمكن التواصل مع الهيئة عبر الخط الساخن 15301 أو من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي (اضغط هنا)

وأوضح مصدر بالهيئة، أن هذه التحذيرات تأتي كإجراء احترازي بناءً على التحاليل الدورية التي تجريها الهيئة للأصناف الدوائية، سواءً خلال مراحل إنتاجها بالمصانع، أو بعد نزولها الأسواق في الصيدليات والمخازن.