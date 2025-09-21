اليوم العالمي لتنظيف الشواطئ.. حملة مكبرة لتنظيف 4 شواطئ بالإسكندرية

في أول يوم دراسي.. توجيه عاجل من محافظ القاهرة بشأن الكتب المدرسية

نفذ الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالإسكندرية، حملة مكبرة لتنظيف 4 شواطئ بالإسكندرية: ستانلي، الأنفوشي، التحدي، والدخيلة، بمشاركة 100 متطوع من مؤسسة شباب بتحب مصر، وشباب نادي روتراكت، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني.

كما شارك في الحملة الدكتور سامح رياض، رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالإسكندرية، وممثلو الإدارة المركزية للسياحة والمصايف التابعة للمحافظة.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، بتكثيف حملات تنظيف الشواطئ على مستوى الجمهورية بالتزامن مع اليوم العالمي لتنظيف الشواطئ 2025، والذي يحتفل به العالم في السبت الثالث من شهر سبتمبر من كل عام.

وأكدت الدكتورة منال عوض، أن هذه الحملات تأتي في إطار حرص الدولة على حماية الشواطئ المصرية من التلوث والحفاظ على الموارد الطبيعية، مشيرة إلى أن مشاركة المتطوعين ومؤسسات المجتمع المدني تعكس مدى وعي المجتمع بأهمية العمل البيئي الجماعي ودوره في حماية البيئة البحرية للأجيال القادمة.

وأوضحت منال عوض، أن هذه الفعاليات تأتي بالتزامن مع أنشطة مماثلة في نفس التوقيت في 190 دولة حول العالم، وبمشاركة 30 ألف متطوع في اليوم العالمي لتنظيف الشواطئ، والذي انطلق عام 2008 وتحتفل به دول العالم سنويًا.

جدير بالذكر، أنه قد تم خلال الخمس سنوات الماضية تنظيم 65 حملة لتنظيف الشواطئ بمحافظتي الإسكندرية ومطروح، حيث تم تنفيذ 25 فعالية خلال صيف 2025، لتوعية المواطنين ورواد الشواطئ بمشكلة المخلفات البحرية بشكل عام وخاصة المخلفات البلاستيكية أحادية الاستخدام وتأثيراتها السلبية على البيئة البحرية.

