بعد أزمة "مرضى العيون".. مصدر يكشف موعد تفعيل قانون المسؤولية الطبية

كتب - أحمد جمعة:

أعاد الجدل الدائر حول وقائع الأخطاء الطبية، وآخرها فقدان عدد من المرضى لبصرهم عقب عمليات جراحية في مستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي، تسليط الضوء على موعد تفعيل قانون "المسؤولية الطبية".

وكشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة، لمصراوي، أن القانون الجديد الخاص بالمسؤولية الطبية وسلامة المريض سيدخل حيز التنفيذ رسميًا بنهاية شهر أكتوبر المقبل، ليصبح الإطار التشريعي المنظم لمحاسبة المخالفات الطبية وضمان حقوق المرضى.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق على القانون في 28 أبريل الماضي، فيما نصت المادة الرابعة منه على بدء العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

كما ألزمت المادة الثالثة بإصدار القرارات التنفيذية المكملة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، لضمان التطبيق العملي لكافة بنوده وإجراءات الرقابة.

يهدف القانون إلى وضع قواعد واضحة تنظم ممارسة المهنة، وتحديد مسؤوليات مقدمي الخدمة الصحية، إلى جانب استحداث آليات للتعويض العادل عن الأخطاء الطبية، وتفعيل الرقابة على الأداء لضمان أعلى معايير سلامة المرضى.