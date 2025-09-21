إعلان

نيابة عن السيسي.. مدبولي يترأس وفد مصر في مؤتمر حل الدولتين

10:29 ص الأحد 21 سبتمبر 2025

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

كتب- محمد نصار:

غادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مطار القاهرة الدولي، في وقت مُبكر من صباح اليوم، مُتجهًا إلى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، ليترأس نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفد مصر المُشارك في مؤتمر حل الدولتين، وافتتاح أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تُعقد تحت شعار "معًا أفضل: 80 عامًا وأكثر من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان".

وتشهد أجندة رئيس الوزراء، خلال زيارته، إلى نيويورك المُشاركة في أعمال الجلسة الافتتاحية من الشق رفيع المستوى لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما يُلقي كلمتي مصر خلال كُلٍ من الاجتماع رفيع المستوى للاحتفال بالذكرى الـ30 للمؤتمر العالمي للمرأة، والمؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.

ومن المقرر أن يحضر الدكتور مصطفى مدبولي، على هامش مشاركته، عددًا من الاجتماعات والفعاليات الأخرى، كما يعقد عددًا من اللقاءات الثنائية مع قادة الدول الشقيقة والصديقة، وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية.

الدكتور مصطفى مدبولي السيسي مؤتمر حل الدولتين مؤتمر نيويورك وفد مصر
