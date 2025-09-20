كتب- حسن مرسي:

أكد شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن الوزارة أعدت خطة شاملة لضمان انطلاق العام الدراسي الجديد بشكل منظم ومتكامل، مشيرًا إلى جهود مكثفة خلال الأشهر الماضية لتحسين البنية التحتية للمدارس وتخفيف الكثافة الطلابية.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، أن الوزارة أجرت صيانة شاملة للمدارس بالتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية، إلى جانب عقد لقاءات مع حوالي 8 آلاف مدير مدرسة لمناقشة التحديات ووضع حلول لضمان جودة التعليم.

وأشار زلطة إلى أن الوزارة ستطبق آليات تقييم أكثر صرامة هذا العام، مع متابعة يومية لحضور الطلاب على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن الهدف هو تعزيز الانضباط وضمان عدالة التقييم دون أي مجاملات.

وتابع متحدث التعليم، أن الوزارة وفرت المناهج الدراسية عبر موقعها الإلكتروني، إضافة إلى كتب تقييم خاصة بالطلاب، لتسهيل العملية التعليمية وتحسين الأداء الأكاديمي.

وشدد على أن نظام البكالوريا الجديد هو نظام اختياري بالكامل، يتماشى مع المعايير التعليمية العالمية ويمنح الطلاب حرية اختيار المسارات المناسبة لقدراتهم.

وأشار زلطة إلى وجود حملة ممنهجة من أصحاب الدروس الخصوصية لتشويه النظام الجديد، مؤكدًا أن الوزارة تواجه ذلك بحملات توعية لتوضيح مزايا البكالوريا وتصحيح المفاهيم المغلوطة، لضمان ثقة أولياء الأمور والطلاب.