تفاصيل زيارة وزير الري لـ "مشروع تنمية جنوب الوادى"

كتب-عمرو صالح:

أجرى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اليوم زيارة لمحافظة أسوان لتفقد الموقف التنفيذى لـ "مشروع تنمية جنوب الوادى".

وبحسب بيان الري تفقد الدكتور سويلم مزرعة نموذجية ضمن "مشروع تنمية جنوب الوادى"، ملتزمة بالنسب المقررة للمقننات المائية للمحاصيل المختلفة، وملتزمة بتركيب عدادات قياس التصرفات المائية، واستخدام أنظمة الرى المطور، بالشكل الذى يُسهم في ترشيد إستخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه، والإستفادة من المياه بأعلى درجة من الكفاءة.

ووجه الدكتور سويلم لأجهزة الوزارة المعنية بإستمرار التنسيق المشترك مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية لنهو كافة الأعمال المطلوبة بمشروع تنمية جنوب الوادى طبقاً للبرامج الزمنية المقررة.

وأكد الدكتور سويلم حرصه على متابعة الموقف التنفيذى لكافة المشروعات التنموية بمختلف أنحاء الجمهورية على الطبيعة، لما لهذه المشروعات من أهمية كبيرة فى دعم الاقتصاد القومى وتوفير فرص العمل للشباب ودعم الأمن الغذائي.

