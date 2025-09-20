19 صورة.. الإعلامية حياة الدرديري تحتفل بخطبة ابنتها في الساحل الشمالي

كتب- أحمد عبدالمنعم:

احتفلت الإعلامية حياة الدرديري، بخطبة ابنتها منة الله، الحاصلة على بكالوريوس الإعلام، على مهندس الديكور رياض محمود، في أجواء عائلية مميزة أقيمت بالساحل الشمالي.

أقيم الحفل وسط أجواء من البهجة والفرح، حيث حرصت العائلتان على ارتداء اللون الأبيض في إطلالة موحدة تعكس أجواء الاحتفال والصفاء.

واقتصر الحفل على أسرتي العروسين فقط، في أجواء دافئة جمعت الأقارب والأحباء.



