حالة الطقس غدًا.. 5 ظواهر جوية تضرب المحافظات

كتب- محمد نصار:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس والظواهر الجوية ودرجات الحرارة غدًا الأحد 21 سبتمبر 2025، على مختلف مناطق الجمهورية.

وقالت الأرصاد، في بيان اليوم، إنه يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للحرارة رطب في أول الليل معتدل الحرارة في آخره.

- القاهرة والوجه البحري: 33:32.

- شمال الصعيد: 34-35.

- جنوب الصعيد: 37-38.

- السواحل الشمالية: 28-29.

وتوجد شبورة مائية من 8:4 صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.

كما توجد فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وجنوبًا على مدينة حلايب على فترات متقطعة.

وتظهر بعض السحب المنخفضة صباحًا على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة قد ينتج عنها أحيانًا سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

وأشارت الهيئة إلى نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مدينة حلايب على فترات متقطعة، بجانب اضطراب ملاحة بحرية على بعض المناطق من سواحل خليج السويس وسرعة الرياح (50:30) كم/ س، وارتفاع الأمواج من (2.5:1.5) متر.

