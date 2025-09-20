إعلان

وزير العمل يعلن عن فرص تشغيل للشباب ويحذر من العروض الوهمية

03:40 م السبت 20 سبتمبر 2025

وزير العمل محمد جبران

كتب- محمد أبو بكر:

كشف محمد جبران، وزير العمل، عن تفاصيل مبادرة جديدة تستهدف الشباب من خلال توفير فرص عمل ومنح تدريبية متخصصة، وذلك ضمن فعاليات الملتقى التوظيفي الذي يقام بمعهد الساليزيان الإيطالي بالقاهرة.

وأوضح الوزير، في تصريحات أدلى بها إلى مصراوي، اليوم السبت، أن الملتقى يضم مجموعة من الشركات التي توفر وظائف متنوعة للشباب، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الوزارة على دعم قدرات الخريجين وتأهيلهم لسوق العمل الداخلي والخارجي.

وفي سياق متصل، وجّه وزير العمل، نصيحة للشباب الراغبين في السفر للعمل بالخارج، محذرًا من الوقوع في فخ العروض الوهمية أو التعامل مع شركات غير معتمدة.

وشدد الوزير، على ضرورة التأكد من أن فرص العمل يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية التابعة لوزارة العمل لضمان حقوقهم وسلامتهم.

محمد جبران وزير العمل فرص عمل
