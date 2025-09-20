40 مليون دولار.. افتتاح مصنع "إروجلو جارمنت" التركي بالقنطرة غرب

كتب- محمد نصار:

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مصنع "إروجلو جارمنت" التركي للملابس الجاهزة بمنطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحضور الوزراء المعنيين، ومحافظ الإسماعيلية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة، والسفير التركي بالقاهرة، وعدد من الشخصيات العامة ورؤساء الشركات.

وخلال الافتتاح، أكد "مدبولي"، أن المشروع يعكس توجه الدولة نحو جذب الصناعات كثيفة العمالة، بما توفره من آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية بالأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أصبحت نموذجًا متكاملًا لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة تدعم خطط التوسع في الصناعات التصديرية ذات القيمة المضافة.

ثقة المستثمرين الأتراك

من جانبه، أوضح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن مشروع "إروجلو جارمنت" يمثل نموذجًا لثقة المستثمرين الأتراك في المنطقة الاقتصادية كمنصة صناعية ولوجستية متكاملة، مؤكدًا أنه يجسد سرعة الإنجاز في تنفيذ المشروعات، حيث تم توقيع العقد في أبريل 2024، ووضع حجر الأساس في أغسطس من العام نفسه، ليتم افتتاح المصنع بعد فترة وجيزة من بدء التنفيذ.

وأضاف "جمال الدين"، أن المشروع مقام على مساحة 64 ألف متر مربع، باستثمارات إجمالية قدرها 40 مليون دولار، ويوفر نحو 2,750 فرصة عمل مباشرة، كما يتخصص في تصنيع الملابس الجاهزة وفق أحدث معايير الجودة العالمية، بما يسهم في تعزيز القدرات التصديرية لمصر في هذا القطاع الحيوي.

وعقب الافتتاح، تفقد رئيس الوزراء خطوط الإنتاج بالمصنع، حيث استمع إلى شرح من مدير المصنع، أردال دوران، حول مراحل التصنيع بدءًا من خياطة البنطلون والجيب، مرورًا بعمليات التشطيب والجودة والطباعة بالليزر، وصولًا إلى المغسلة ورش الأقمشة.

وأعرب دوران، عن اهتمامه بالتوسع في صناعة الغزل والنسيج بمصر، وهو ما رحب به مدبولي، مشيرًا إلى أعمال تطوير القلعة الصناعية للغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى وفق أحدث المعايير العالمية، وداعيًا المستثمر التركي لزيارتها ودراسة فرص الشراكة في تشغيلها.

كما وجه رئيس الوزراء، بتسهيل زيارة المستثمر لمصانع المحلة، للوقوف على حجم التطوير ومناقشة فرص التعاون. وخلال الجولة، أجرى مدبولي حوارًا وديًا مع عدد من العاملين بالمصنع حول أوضاعهم الوظيفية ومستوى التدريب والمرتبات.

واختتم رئيس الوزراء، جولته بتفقد أعمال تطوير الطرق الداخلية، وإنشاءات عدد من المصانع الجديدة، وأعمال تحسين التربة اللازمة للطرق والمصانع، بما يعزز جاهزية البنية التحتية لاستقبال المزيد من الاستثمارات الصناعية داخل المنطقة الاقتصادية.

اقرأ أيضًا:

أجواء حارة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

"خطة النواب" تكشف عن موقف أسعار السلع حال تحريك المحروقات أكتوبر المقبل

بعد افتتاحه رسميًا.. ما هي خيارات مصر المطروحة للتعامل مع أزمة سد النهضة؟ خبير يكشف