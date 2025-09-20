افتتاح مصنع "هنجشينج" للمنسوجات باستثمارات 70 مليون دولار

بيان عاجل من الأرصاد بشأن سقوط أمطار على هذه المناطق

كتب- محمد نصار:

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مصنع "هنجشينج" الصيني لتكنولوجيا المنسوجات بالمنطقة الصناعية بالقنطرة غرب، باستثمارات بلغت 70 مليون دولار، وذلك في إطار جولته الميدانية لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات الصناعية والتنموية بالمنطقة.

وأكد رئيس الوزراء، أن افتتاح المصنع الجديد يعكس ثقة كبرى الشركات العالمية في الاقتصاد المصري وبيئة الاستثمار، موضحًا أن المشروع يمثل إضافة استراتيجية تعزز مكانة القنطرة غرب كمركز إقليمي واعد للصناعات النسيجية، وتدعم خطط الدولة لزيادة التصنيع المحلي، ورفع القيمة المضافة، وتوسيع قاعدة الإنتاج والتصدير نحو الأسواق الإقليمية والعالمية.

من جانبه، أوضح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن استثمارات "هنجشينج" تعد خطوة نوعية في مسار توطين الصناعات النسيجية ودعم سلاسل الإمداد المحلية، مشيرًا إلى أن البنية التحتية المتكاملة والخدمات اللوجستية المتاحة جعلت من القنطرة غرب وجهة مفضلة للمستثمرين الصناعيين.

وأضاف أن المشروع تم توقيع عقده في أكتوبر 2023، ووضع حجر أساسه في يوليو 2024، ليتم افتتاحه اليوم في زمن قياسي، ما يعكس سرعة الإنجاز في تنفيذ المشروعات الصناعية الكبرى داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وفي كلمته، أكد تشن سونجفو، رئيس مجلس إدارة شركة "هنجشينج"، أن المشروع متخصص في طباعة وصباغة وتجهيز المنسوجات والأقمشة، ويمتد على مساحة 200 ألف متر مربع، باستثمارات تبلغ 70 مليون دولار، موفرًا نحو 1300 فرصة عمل مباشرة.

وأوضح أن المرحلة الأولى اكتملت على مساحة 100 ألف متر مربع، بينما بدأت أعمال إنشاء المرحلة الثانية على المساحة نفسها، ومن المقرر دخولها الخدمة بنهاية عام 2026.

وخلال جولته داخل المصنع، تفقد رئيس الوزراء خطوط الإنتاج وماكينات التشغيل، التي تشمل التمشيط، وقص الوبر، والتثبيت الحراري، والصباغة، إلى جانب ماكينة فرد الأقمشة.

كما أجرى حوارًا وديًا مع عدد من العمال، الذين أكدوا رضاهم عن بيئة العمل والأجور والمزايا التي توفرها لهم إدارة المصنع.

