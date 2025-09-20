حالة الطقس.. الأرصاد تحذر: أمطار ورطوبة مرتفعة ورياح قوية

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن أحدث صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، خاصة السواحل الغربية وتشمل مطروح والعلمين والإسكندرية، ما يصاحبه سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

ومن المتوقع أن تمتد فرص الأمطار اليوم السبت، مع استمرار نشاط الرياح على مسطح البحر المتوسط، الأمر الذي يؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية على بعض سواحل البحر.

وأكدت الهيئة أن درجات الحرارة على القاهرة تتراوح بين 34 و33 وتصل لـ38 درجة على المناطق الجنوبية، كما ترتفع نسبة الرطوبة والتي تزيد من الإحساس بارتفاع الحرارة درجتين إلى 4 درجات.

ودعت الهيئة، مرتادي البحر والصيادين إلى توخي الحذر واتباع التعليمات اللازمة حفاظًا على سلامتهم.

