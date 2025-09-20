الكهرباء: 7 خطوات لتجنب أخطاء قراءة فواتير الاستهلاك

كتب- محمد صلاح:

أكدت الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية تواصل جهودها لضمان إصدار فواتير شهرية دقيقة تعبر عن الاستهلاك الفعلي للمشتركين، وذلك عبر تطوير آليات تسجيل قراءات العدادات إلكترونيًا ومراجعة الفواتير قبل إصدارها.

وأوضح مصدر بالشركة القابضة، أن المواطن يمكنه التحقق بنفسه من صحة الفاتورة بمطابقة الأرقام المدونة بها مع قراءة العداد، فإذا ظهر اختلاف سواء بزيادة أو نقصان فعليه التوجه فورًا لتقديم شكوى عبر وزارة الكهرباء أو من خلال القنوات الرسمية المخصصة لذلك.

وأشار المصدر، إلى أهمية الاستفادة من التطبيقات الرقمية التي طورتها الوزارة لتقليل مشكلات الفواتير وتوفير الوقت على المواطنين، ومنها تطبيق "القراءة الموحد" الذي يتيح تسجيل القراءة بالتصوير وإرسالها لمركز جمع القراءات، إلى جانب موقع الوزارة الإلكتروني وموقع الشركة القابضة للكهرباء.

وحدد المصدر 7 خطوات أساسية لمراجعة فاتورة الكهرباء والتأكد من صحتها:

1- مراجعة خانة "المطلوب سداده" أسفل الفاتورة، ومقارنتها بالفاتورة السابقة، فإذا كانت متقاربة وفق الأسعار المعلنة تعتبر الفاتورة سليمة.

2- في حال الشك بارتفاع غير مبرر في الفاتورة، تتم مراجعة عدد الكيلووات/ساعة المدون في منتصف الفاتورة.

3- مطابقة القراءة الحالية والسابقة المسجلة بالفاتورة مع القراءة الفعلية للعداد.

4- حساب قيمة الاستهلاك قبل السداد للتأكد من مطابقة القيمة المدونة بالفاتورة.

5- إذا كانت القراءة المسجلة كـ"حالية" أعلى من قراءة العداد الفعلية، لا يتم السداد مع تسجيل شكوى عبر الخط الساخن (121).

6- التوجه إلى شركة الكهرباء التابع لها المشترك لتقديم شكوى رسمية وتصحيح الخطأ وسداد القيمة الفعلية.

7- استخدام برنامج "احسب فاتورتك" الإلكتروني لحساب قيمة الاستهلاك بدقة قبل الدفع.

وأكدت الشركة أن هذه الخطوات تأتي في إطار حرص الوزارة على صون حقوق المواطنين وضمان الشفافية الكاملة في التعامل مع فواتير الاستهلاك.

