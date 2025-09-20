كتب-عمرو صالح:

قال الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، إن آخر مراجعة لرأس المال المدفوع للبنك الدولي تمت في عام 2015، وكانت تلك الزيادة الأولى منذ فترة طويلة. وأوضح أنه كان ضمن فريق العمل المسؤول عن هذه الزيادة، مؤكدًا أن مراجعات الحصص في المؤسسات المالية الدولية ليست مجرد مسألة تقنية أو مالية بحتة، بل تتطلب توافقًا سياسيًا عميقًا بين الدول الأعضاء.

وأضاف محيي الدين، خلال لقائه في صالون ماسبيرو الثقافي، الذي يعرض على شاشة "إكسترا نيوز"، أن العملية ليست بسيطة، لأن توزيع الأوزان والحصص يعتمد على النسب الاقتصادية للدول في الاقتصاد العالمي، ما يجعل بعض الدول الناهضة مثل الصين والهند، رغم نموها الكبير، لا تحظى بحصص تعكس قوتها الحقيقية. وأوضح أن الصين تحتل المرتبة الثالثة في البنك الدولي من حيث الحصص، والهند من المتوقع أن تصل إلى المرتبة الثالثة قريبًا، في حين أن بعض الدول الأوروبية تمتلك مقاعد وحصصًا تفوق حجم اقتصادها الحالي.

وأكد محيي الدين أن التصادم بين الجانب الفني والجانب السياسي في هذه المراجعات أمر طبيعي، وأن السياسة يجب ألا تُتجاهل أو تُهمش، بل يجب إدارتها بشكل ذكي لتكون دافعًا للتوافق لا عائقًا. وأوضح أن السياسة تبقى عاملًا أساسيًا في المعترك الدولي، مشيرًا إلى أن تجاوز الخلافات السياسية يمثل تحديًا كبيرًا، خاصة في أطر التعاون بين الدول النامية أو المتوسطة.

وأشار إلى أن الخلافات السياسية ليست محصورة في القضايا الكبرى، بل قد تنشأ حتى بين دول متجاورة مثل سنغافورة وماليزيا، خاصة في موضوعات حساسة كالمياه، ما يبرز أهمية التفاهم والتعاون الاقتصادي كسبيل للتقريب بين وجهات النظر. وذكر أن الاقتصاد قد يتغلب على السياسة إذا ما توفرت الرغبة الحقيقية في تحقيق مصالح مشتركة، مشيرًا إلى ضرورة اتباع النهج البراغماتي الذي يوازن بين المصالح السياسية والاقتصادية.

واختتم محيي الدين حديثه بالإشارة إلى تجارب دول مثل سويسرا وسنغافورة، التي تمكنت من إدارة أزماتها المالية من خلال الاستثمار في البنية التحتية والتطوير الاقتصادي، مما منحها قدرة على التعافي السريع، مقارنة بدول مثل اليونان التي واجهت أزمات مالية حادة واضطرت لطلب دعم صندوق النقد الدولي.

