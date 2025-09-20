إعلان

اضطراب الملاحة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة

04:30 ص السبت 20 سبتمبر 2025

شبورة مائية

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت 20 سبتمبر على معظم أنحاء البلاد.

وقالت الأرصاد أنه من المتوقع أن تشهد البلاد طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة رطب في أول الليل معتدل الحرارة في آخره على أغلب الأنحاء.

وشبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانا على مناطق متفرقة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشرقية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، ونشاط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

وتوقعت الأرصاد اضطراب وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار واتجاه الرياح شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من المتر ونصف إلى المترين وربع المتر واتجاه الرياح شمالية غربية، وبالنسبة لحالة خليج السويس تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار واتجاه الرياح شمالية غربية.

شبورة مائية اضطراب الملاحة أمطار رياح شبورة رطوبة الأرصاد الجوية درجات الحرارة
