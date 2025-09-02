التعليم العالي تحدد الموعد الرسمي لتنسيق الشهادات الفنية 2025

كتب- عمر صبري:

قررت وزارة التعليم العالي فتح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 4/9/2025 حتى يوم السبت الموافق 13/9/2025.

وأوضحت الوزارة أن الجدول الزمني سيكون كالتالي:

1 - دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات ونظائرها وفقاً للجدول الأتي:

دبلوم المدارس الثانوية (التجارية – الصناعية – الزراعية – السياحة والفنادق) 60% فأكثر.

2 - دبلوم المدارس الثانوية الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي ونظائرها وفقاً للجدول الأتي:

* دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة (التجارية - الصنـاعية - السياحة والفنادق – الخدمة الاجتماعية ) دبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي 60 % فأكثر.

* دبلوم المدارس المتقدمة (التجارية – الصناعية – الزراعية - السياحة والفنادق) نظام الخمس سنوات

* دبلوم السالزيان الدون بوسكو - دبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل - دبلوم مركز التكنولوجيا المتميز

* دبلوم المعاهد الفنية للتمريض (شعبة تمريض) التابعة للجامعات - دبلوم المعاهد الفنية الصحية التابعة لوزارة الصحة (شعبة تمريض عام). 75 % فأكثر.

* الطلاب الحاصلون على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بنسبة اكثر من 65% يتم تقديم أوراقهم مباشرة بالمعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية حيث يتم قبولهم بالفرقة الثالثة بهذه المعاهد.

