35 بالقاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)

القاهرة - أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدًا الأربعاء، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود ليلا طقس مائل للحرارة رطب على أغلب الأنحاء.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر، والرياح شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى مترين، والرياح شمالية غربية.



أما بالنسبة لحالة خليج السويس فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:-

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 35 24

العاصمة الادارية 36 23

6 اكتوبر 36 23

بنهــــا 35 24

دمنهور 35 23

وادى النطرون 36 24

كفر الشيخ 34 23

المنصورة 34 24

الزقازيق 35 24

شبين الكوم 34 23

طنطا 34 23

دمياط 33 25

بورسعيد 34 26

الإسماعيلية 36 24

السويس 35 24

العريش 32 23

رفح 31 22

رأس سدر 35 26

نخل 34 17

كاترين 30 15

الطور 33 26

طابا 34 24

شرم الشيخ 39 28

الاسكندرية 32 24

العلمين 31 23

مطروح 31 23

السلوم 34 24

سيوة 39 23

رأس غارب 37 27

الغردقة 38 28

سفاجا 37 28

مرسى علم 39 30

شلاتين 41 29

حلايب 39 30

أبو رماد 36 30

رأس حدربة 35 29

الفيوم 36 24

بني سويف 37 23

المنيا 38 22

أسيوط 39 23

سوهاج 40 25

قنا 41 26

الأقصر 41 27

أسوان 42 28

الوادى الجديد 41 27

أبوسمبل 42 29







