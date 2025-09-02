كتب - عمرو صالح:

قال الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إن قرارات ماسبيرو بشأن الاستئذان في المشاركات خارج مصر أو لدى الجهات الأجنبية، وكذلك التصريحات الرسمية باسم الهيئة أو قطاعاتها تخص مناصب وكيل الوزارة ووكيل أول الوزارة فقط وعلى سبيل الحصر، ولا تخص الإعلاميين أو المحررين أو العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام.

وأضاف رئيس الوطنية للإعلام في بيان، أن الإصلاح الإداري مستمر ولا تراجع عن تحديث ماسبيرو، وحرية الرأي مكفولة تمامًا ولا يمكن المساس بها، بل تعمل الهيئة على تعزيزها وحمايتها.

وفي وقت سابق، أصدر "المسلماني"، قرارًا جديدًا يقضي بمنع العاملين في ماسبيرو من الإدلاء بتصريحات صحفية أو التعامل مع أي وسيلة إعلامية دون إذن مسبق من رئاسة الهيئة، مشددًا على أن من يخالف هذه التعليمات سيتعرض للمساءلة القانونية.