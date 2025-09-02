كتب- محمد أبو بكر:

قال بيان صادر عن وزارة الزراعة، الثلاثاء، إن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يتابع أعمال ضخ وتوفير الأسمدة للمزارعين على مستوى الجمهورية، لضمان وصولها للمستحقين وتلبية احتياجات القطاع الزراعي، بما يعزز الأمن الغذائي ويرفع الإنتاج.

وأوضحت الوزارة، أن الوزير تلقى تقريرًا من الدكتور أنور عيسى، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات بقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، أوضح فيه أن إجمالي ما تم ضخه بالجمعيات الزراعية حتى الآن بلغ 18 مليون شيكارة، أي ما يعادل 900 ألف طن من الأسمدة المدعمة لمزارعي الموسم الصيفي، بما يغطي نحو 80% من الاحتياجات المقررة.

وشدد الوزير فاروق على استمرار عمليات الضخ والصرف حتى نهاية سبتمبر الجاري، مع تيسير الإجراءات أمام المزارعين وإزالة أي عقبات قد تواجههم.

وأكد المتابعة الدورية لضمان عدم وجود نقص بالجمعيات أو المنافذ، مع التنسيق مع الجهات المعنية لتأمين عمليات النقل والتوزيع ومنع أي تلاعب في الأسعار.

كما أكد وزير الزراعة، أن الوزارة تطبق منظومة صرف ورقابة صارمة، تشمل المتابعة الميدانية المستمرة لضمان التوزيع العادل للأسمدة، ومنع أي تلاعب.

وأوضح أن البرامج الخاصة بشحن الأسمدة تُنفذ وفق توقيتات دقيقة على مدار الموسم الزراعي، وبناءً على الاحتياجات الفعلية بكل محافظة.

وأشار فاروق إلى أن الجمعيات الزراعية ملتزمة بوضع لافتات توضح المقررات السمادية ومواعيد الصرف، لضمان الشفافية واطلاع المزارعين على حقوقهم، مؤكدًا أن صرف الأسمدة يتم حصريًا من خلال منظومة "كارت الفلاح" لضمان وصولها للمزارعين المسجلين فقط.

كما شدد الوزير على أن شيكارة الأسمدة المدعمة تُصرف بالسعر الرسمي المقرر من الدولة، دون أي عمولات أو رسوم إضافية، ودون ربطها بشراء مستلزمات أخرى.

وأضاف أن منظومة الحوكمة تتابع حركة الأسمدة منذ خروجها من المصانع وحتى وصولها إلى الجمعيات ثم المزارعين، مع ربط الصرف بالمساحات المنزرعة لضمان العدالة والدقة.

اقرأ أيضًا:

رياح وأمطار واضطراب حركة البحر.. توقعات طقس الساعات المقبلة

‎نائب وزير الصحة يوجه بإحالة إدارة مستشفى أم المصريين للتحقيق: قصور في الخدمات والنظافة

4 أسباب وراء تصوير شركات توزيع الكهرباء العداد "مسبق الدفع"