التقى الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، رئيس مجلس إدارة شركة أفيك إنترناشيونال للمشروعات الهندسية، تشيان رونغ، وقيادات الشركة، بحضور د. خالد ميلاد ، الوزير المفوض التجاري، والمستشار هيثم عبد الهادي، نائب السفير المصري في بكين.

وفي بداية اللقاء، قدم الوزير التهنئة لرئيس شركة أفيك بمناسبة الذكرى الـ80 لانتصار حرب المقاومة الشعبية الصينية، مؤكدًا عمق العلاقات التي تربط بين الدولتين الصديقتين والتعاون المثمر مع شركة أفيك في تنفيذ مشروع القطار الكهربائي الخفيف.

من جانبه، رحب رئيس شركة أفيك بالوزير، مؤكدًا أن الشركة تشعر بالفخر للتعاون مع وزارة النقل المصرية من خلال تنفيذ مشروع القطار الكهربائي الخفيف والذي تم افتتاح المرحلتين الأولى والثانية منه بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما يتم التعاون مع شركة أفيك في تنفيذ المرحلة الثالثة.

وأشار الوزير، إلى توجيهات الرئيس بسرعة الانتهاء من تنفيذ وتشغيل محطتي كاتدرائية الميلاد والقيادة الاستراتيجية ضمن المرحلة الثالثة من المشروع في مارس 2026، وذلك لخدمة مناطق العاصمة الإدارية الجديدة وتسهيل وخدمة حركة تنقل المواطنين والطلبة.

ولفت إلى أن ذلك يتطلب سرعة البدء في أعمال التوريد لمهمات الأنظمة الكهروميكانيكية وتوفير الفنيين والعمالة اللازمة لإنهاء أعمال التركيبات والاختبارات خاصة وأن هيئة الأنفاق ستقوم من خلال الشركات المصرية الوطنية بالانتهاء من الأعمال الاعتيادية للمرحلة الثالثة قبل نهاية هذا العام، وتم البدء في تنفيذ أعمال تركيب السكة بالإضافة إلى أن كل الغرف الفنية في المحطات جاهزة لتركيب أنظمة السيطرة والتحكم والإلكتروميكانيك.

من جانبه، أكد شين رونج، أن المعدات الخاصة بالمرحلة الثالثة سيتم شحنها من الصين إلى مصر بدءًا من هذا الشهر ليبدأ تركيبها فور وصلها تباعًا، وأن الشركة ستبذل كافة الجهود للالتزام بالموعد المحدد ليتم تشغيل محطتي كاتدرائية الميلاد والقيادة الاستراتيجية في مارس 2026، وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي.

كما تم التاكيد على قيام نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وشين رونج، بتفقد أعمال تنفيذ وتقدم أعمال المرحلة الثالثة على هامش انطلاق معرض النقل والصناعة الذي ستنطلق فعالياته في التاسع من نوفمبر 2025.

وتم مناقشة التعاون المستقبلي في تنفيذ أعمال المرحلة الرابعة من القطار الكهربائي الخفيف LRT والتي تبدأ من بعد محطة العبور الجديدة إلى محطة العاشر من رمضان، حيث أكد الوزبر، أهمية هذه المرحلة التي ستصل للعاشر من رمضان لخدمة الكثافات السكانية العالية بها والمنطقة الصناعية بالعاشر وتم التأكيد على ضرورة تقديم الدعم المطلوب لتقديم التصميمات الخاصة بالأعمال المدنية وحيث ستساهم الحكومة المصرية في تمويل تنفيذ الأعمال المدنية بالجنيه المصري، وجار حاليًا الترتيب لتسليم المواقع للشركات الوطنية المتخصصة لبدء أعمال تجهيز الموقع وبدء تنفيذ أعمال البنية التحتية الأسبوع المقبل.

وتم خلال الاجتماع، بحث التعاون المستقبلي، في المرحلة الخامسة من المشروع، وآخر المستجدات الخاصة بمذكرة التفاهم الموقعة بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة أفيك والخاصة بالتعاون المشترك الذي يخص مشروع القطار الكهربائي (الرحاب - العاصمة الإدارية) والذي يمتد مساره من محطة الرحاب التبادلية للخط الرابع للمترو متجها شرقًا وصولًا إلى العاصمة الإدارية بمحطة مطار العاصمة.

