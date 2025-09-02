رياح وأمطار واضطراب حركة البحر.. توقعات طقس الساعات المقبلة

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الساعات المقبلة والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الهيئة"، بحسب بيانها، الثلاثاء، إنه يسود الساعات المقبلة، أجواء مستقرة مع وجود بعض السحب على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى تعمل على حجب جزئى لأشعة الشمس خلال فترات الصباح.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة تشهد تكاثر السحب المنخفضة صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد ينتج عنها أمطار خفيفة وغير مؤثرة على بعض المناطق.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن طقس الساعات المقبلة يشهد اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل خليج السويس، وسرعة الرياح تصل إلى 60-50 كم/س، وارتفاع الأمواج يتراوح بين 2.5 و 3.5 متر.

وأشارت إلى أن حالة الطقس اليوم الثلاثاء تشهد نشاطًا للرياح على بعض المناطق من شواطئ (مطروح، العلمين، الإسكندرية، بلطيم)، وسرعة الرياح تصل إلى 50-30 كم/س، وارتفاع الأمواج يتراوح بين 1.5 و 2.5 متر، فيما يكون البحر الأحمر معتدل، وارتفاع الأمواج يتراوح بين 1.5 و 2.5 متر.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 02 سبتمبر 2025

القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 24 درجة مئوية، العظمى 38 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الغربية: الصغرى 23 درجة مئوية، العظمى 34 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: الصغرى 23 درجة مئوية، العظمى 35 درجة مئوية.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: الصغرى 28 درجة مئوية، العظمى 41 درجة مئوية.

شمال الصعيد: الصغرى 23 درجة مئوية، العظمى 39 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: الصغرى 28 درجة مئوية، العظمى 42 درجة مئوية.