حدد قانون العمل الجديد الصادر برقم 14 لسنة 2025 الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الإثنين الموافق 1 سبتمبر 2025، مدة إجازة الوضع للسيدات الحوامل.

تغيرت مدة إجازة الوضع في قانون العمل الجديد 2025، حيث نصت المادة (54) على منح إجازة الوضع لمدة أربعة أشهر مدفوعة الأجر، حتى وإن توفى مولودها، وتبدأ إجازة الوضع من اليوم التالي للوضع ويجوز أن تبدأ هذه الإجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع بناء على طلب مقدم من الموظفة وتقرير من المجلس الطبي المختص.

تشمل إجازة الوضع في قانون العمل الجديد، المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل فترة ما بعد الولادة عن 45 يوما، وذلك للنساء اللاتي يلدن اعتبارا من 1 سبتمبر 2025، على أن تمنح إجازة الوضع بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة خدمة المرأة العاملة، بشرط تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ المرجح للوضع.

وبخلاف مدة إجازة الوضع في قانون العمل الجديد 2025، وما يحمله من بشرى سارة لكل حامل، هناك أيضا ميزة إضافية يمنحها تعديل قانون العمل الجديد للحوامل، حيث تُخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.

كما يحق للمرأة العاملة الحصول على إجازة بدون أجر لرعاية طفلها وتكون هذه الإجازة لمدة عامين على الأكثر في المرة الواحدة وبحد أقصى ستة أعوام طوال مدة عملها بالخدمة المدنية وتدخل مدة هذه الإجازة ضمن المدة البينية اللازمة للترقية وتتحمل الوحدة اشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة، وفقا المادة رقم (53) من القانون والمادة رقم (146) من اللائحة التنفيذية.

