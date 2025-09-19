إعلان

أمطار ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

10:00 ص الجمعة 19 سبتمبر 2025

طقس معتدل الحرارة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة بداية من غدًا السبت حتى الأربعاء 24 سبتمبر.

وتوقعت الأرصاد، أن يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للحرارة رطب في أول الليل معتدل الحرارة في آخره.

كما تتكون شبورة مائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء، وتظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

فرص سقوط أمطار خفيفة يوم السبت على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مشيرة إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجات، كما تنشط حركة الرياح على أغلب الأنحاء.

548133881_1205806314911267_5491644303207201306_n

