إعلان

الرئيس الكازاخي لوفد أزهري: تجمعني علاقات ود وصداقة بالرئيس السيسي

06:16 م الخميس 18 سبتمبر 2025

الرئيس الكازاخي والوفد الأزهري

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

استقبل الرئيس قاسم جومارت توكاييف – رئيس جمهورية كازاخستان، كلاً من الدكتور أسامة الأزهري – وزير الأوقاف، والدكتور محمد عبد الرحمن الضويني – وكيل الأزهر الشريف، و الدكتور نظير محمد عياد – مفتي الديار المصرية، بالعاصمة الكازاخية، أستانا.

استهل الرئيس الكازاخي اللقاء بالترحيب والحفاوة بالوفد المصري الذي يمثل أركان المؤسسة الدينية في مصر، مؤكدًا تقديره الشديد لهذا التمثيل الرفيع المستوى لمصر في القمة، وبمشاركته القوية في فاعليات المؤتمر وجلساته، ما لاقى استحسانًا كبيرًا من المشاركين والحضور.

كما أعرب الرئيس الكازاخي عن اعتزازه بالعلاقات الطيبة مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، معربًا عن تطلعه لمزيد من التعاون في مختلف المجالات.

من جانبه، قدم الوفد الكريم تحية الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نظيره الكازاخي؛ وكذلك تحية فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، مع الإشارة إلى الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بوصفها شاهدًا على متانة العلاقات العلمية، والتأكيد على اعتزاز مصر على المستويات كافة بما تشهده العلاقات بين البلدين من تطور مستمر.

واختتم اللقاء بصورة تذكارية مصحوبة بتبادل عبادات الود والتقدير، والتطلع الأكيد لمزيد من آفاق التعاون بين البلدين، خصوصًا في المجالات العلمية والفكرية والثقافية.

الرئيس الكازاخي والوفد الأزهري

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان الدكتور أسامة الأزهري الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني الأزهر وزير الأوقاف مفتي الديار المصرية شيخ الأزهر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"اتباعت واتصهرت" .. الداخلية تكشف سر سرقة الأسورة الذهبية من المتحف المصري
لا تهجير وإثبات ملكية.. تفاصيل مقترح توني بلير المدعوم من أمريكا لإنهاء حرب غزة
تل أبيب تحذر الإسرائيليين من السفر لمصر والأردن وتركيا: خطر على حياتكم
أسعار الذهب تخالف التوقعات بعد قرار الفيدرالي الأمريكي .. خبراء يفسرون