كتب- محمد أبو بكر:



كشف الإعلامي محمود سعد، كواليس إقالته من ماسبيرو وسر مكالمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

جاء ذلك خلال استضافته في برنامج "أسئلة حرجة" الذي يقدمه الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونستلو، شيفت).

وقال "سعد": "عملت حلقة مع أحمد الفيشاوي، وبالنسبة للتليفزيون كانت صدمة، وخلصت اللي عايز أعمله ومشيت، وكلموني قالولي في اجتماع بكرة الصبح علشان يقفلوا البرنامج أو يمشوني.. إيه المشكلة أصل "البيت" مش بيتي فعلًا، أنا بشتغل فيه، ولو جه حد تاني يسكن مش مشكلة".

وأضاف: "أنا فين بقى؟ بعد الظهر في مصر الجديدة بعمل لقاء ومبردش على التليفون، وخلصت ومشيت وعند القلعة كدا لقيت إيهاب طلعت بيصرخ في التليفون وبيقول الوزير عايز يكلمك، كلمته في إيه؟، الرئيس عايز يكلمك، ركنت عند القلعة وحد من رئاسة الجمهورية كلمني وقالي الرئيس بعد دقيقة هيكلمني".

وتابع محمود سعد: "كلمني الرئيس مكالمة لطيفة جدًا، ومجبش سيرة أحمد الفيشاوي طبعًا، وأنا بطمن عليك وعامل إيه يا محمود، قولتله طب ما الدنيا حلوة، ما تيجي يا سيادة الرئيس نسجل بقى وأنا على فكرة مشيت بالعربية وإحنا بنتكلم زهقت من القعدة ومحصلش حاجة خالص وفضلنا نتكلم لحد البيت".

وواصل: "مفيش حاجة طبعًا حصلت، والرئيس عادة لما يكلم حد يطمن عليه بيحصل إيه، وزارة الإعلام بتدي خبر ينشر في كل الجرائد، لكن ولا كأن حاجة حصلت ومنزلش حاجة، وخلاص كل اللي قالوه على إني همشي من البرنامج راح، الريس كلمني، ودا اللي حصل بالظبط، وفين التليفزيون اللي منعني، هما عرفوا بس مكتبوش الخبر، أنا بتعامل بمبدأ، أنا مش ند، أنا حاجة لوحدي، أنا مش معاكوا".



