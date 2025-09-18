الصحة: تقليص معدل الإنجاب وتحسين الخصائص السكانية في 7 محافظات

كتب- أحمد جمعة:

أكدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، أن الوزارة غيرت من أسلوب تعاملها مع المواطنين فيما يخص ملف القضية السكانية، موضحة أن الهدف الأساسي هو تبسيط الرسائل والمصطلحات التي يتم تداولها عبر الإعلام لتصل بشكل واضح وسهل إلى المواطنين.

وأوضحت "الألفي"، أن التعامل مع القضية السكانية مر بثلاث مراحل أساسية، بدأت بالمبادرة الرئاسية "الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة"، ثم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسكان، وأخيرًا الخطة العاجلة للاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، والتي تستهدف خفض معدل الإنجاب الكلي إلى 2.1%، بجانب العمل على تحسين الخصائص السكانية للمواطنين.

وأضافت، في تصريحات لها على هامش ورشة العمل التي عقدت اليوم تحت عنوان "الرسالة السكانية الحقوقية والولادات القيصرية غير المبررة"، أن كل 10 سيدات في مصر ينجبن 21 طفلًا سنويًا، وهو ما تسعى الاستراتيجية الوطنية إلى تقليصه بشكل تدريجي وصولًا إلى المعدل المطلوب.

ولفتت نائب الوزير، إلى أن الدولة نجحت في اختصار 3 سنوات من الخطة الموضوعة للحد من الزيادة السكانية، حيث انخفض معدل الإنجاب بالفعل إلى 2.4%، مشيرة إلى أن هناك 6 محافظات تمكنت من الوصول إلى المعدل المستهدف وهو 2.1%.

وأكدت "الألفي"، أن الدولة حققت إنجازًا كبيرًا في ملف تحسين الخصائص السكانية، موضحة أن 7 محافظات شهدت تحسنًا ملحوظًا في هذا الجانب خلال عام واحد فقط، الأمر الذي يعكس الجهود المكثفة المبذولة على أرض الواقع.

وشددت على أن وزارة الصحة والسكان مستمرة في العمل بخطوات متسارعة لتحقيق المستهدفات الوطنية المتعلقة بالقضية السكانية، باعتبارها أحد الملفات ذات الأولوية للدولة لما لها من انعكاسات مباشرة على التنمية وجودة حياة المواطنين.

