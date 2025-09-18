إعلان

قرار جمهوري جديد بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب بين مصر والإمارات

02:06 م الخميس 18 سبتمبر 2025

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

كتب- محمد نصار:

نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 211 لسنة 2025.

وتضمن القرار الموافقة على بروتوكول (2) ملحق للاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل.

الازدواج الضريبي مصر الإمارات رئيس جمهورية
