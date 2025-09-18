كتب- محمد نصار:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار الوزاري رقم 2806 لسنة 2025.

ونص القرار على أن يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء الطريق المزدوج طنطا - السنطة - زفتى بطول 21 كم في نطاق محافظة الغربية.

كما يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف.

