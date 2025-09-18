كيفية التظلم من فاتورة الكهرباء وخطوات تقديم الشكاوى

كتب- محمد صلاح:

يحرص المواطنون على متابعة قيمة استهلاكهم من الكهرباء وسداد الفاتورة في موعدها لتجنب تراكم المديونيات، إلا أن بعضهم قد يتفاجأ بارتفاع قيمة الفاتورة بشكل لا يتناسب مع استهلاكهم الفعلي، مما يدفعهم للبحث عن طرق تقديم التظلمات أو الشكاوى.

وفي هذا السياق، تتيح الشركة القابضة لكهرباء مصر، خدمة التظلم من فواتير الكهرباء إلكترونيًا أو عبر تطبيقات الهواتف المحمولة، وذلك للتأكد من دقة الفواتير وتصحيح أي أخطاء إن وجدت.

خطوات التظلم من فاتورة الكهرباء عبر الموقع الإلكتروني

الدخول على موقع الشركة القابضة لكهرباء مصر من خلال الرابط: اضغط هنا.

إدخال بيانات مقدم الشكوى (الاسم – رقم الهاتف).

اختيار المحافظة والحي التابع له المشترك.

تسجيل العنوان كاملًا (رقم المنزل – رقم الدور – الشارع).

إدخال البريد الإلكتروني وكود السداد الإلكتروني المدوّن على الفاتورة.

كتابة تفاصيل الشكوى المتعلقة بارتفاع قيمة الفاتورة.

إرفاق صورة لآخر قراءة في العداد وصورة من إيصال الكهرباء.

في حالة ثبوت وجود خطأ، يتم تعديل الفاتورة فورًا وإصدار أخرى بالقيمة الصحيحة.

شكاوى فواتير الكهرباء عبر تطبيقات الهاتف المحمول

يمكن للمواطنين استخدام تطبيقات ذكية مقدمة من وزارة الكهرباء للتعامل مع الفواتير وتقديم الشكاوى، مثل:

تطبيق «احسب فاتورتك».

تطبيق شكاوى فواتير الكهرباء.

تطبيق خدمات الكهرباء الذكية.

خطوات تقديم الشكوى عبر التطبيق:

تحميل التطبيق من Google Play أو App Store.

اختيار شركة التوزيع المختصة طبقًا لبيانات الفاتورة.

إدخال رقم الهاتف للتواصل مع مقدم الشكوى.

تصوير فاتورة الكهرباء باستخدام كاميرا الهاتف.

رفع الصورة عبر التطبيق والضغط على زر «تحميل الفاتورة».

يتلقى المواطن رسالة تؤكد استلام الشكوى، وجارٍ العمل على حلها.

