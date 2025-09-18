كتب- محمد صلاح:

كشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، صدور تعليمات عاجلة إلى رؤساء شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية، تلزمهم بإعداد بيان يومي حول ما يتم تركيبه من عدادات مسبقة الدفع "العداد بالكارت"، وذلك عقب رصد تزايد حالات التلاعب بهذه العدادات.

وأوضح المصدر، في تصريحاته إلى مصراوي، اليوم، أنه تم مؤخرًا اكتشاف محاولات تلاعب في العدادات مسبقة الدفع تؤدي إلى عدم احتساب الاستهلاك الفعلي للمشتركين، مشددًا على أن فرق الضبطية القضائية لها الحق في المرور على جميع العدادات للتأكد من سلامة توصيلها وعملها بشكل صحيح.

وأشار إلى أن حملات التفتيش ستركز على المشتركين الذين تظهر فواتيرهم مبالغ منخفضة لا تتناسب مع طبيعة استهلاكهم، حيث سيقوم مسؤولو الشركات بحصر هذه الحالات وزيارتها ميدانيًا.

وتتم عملية المراجعة من خلال حصر الأجهزة الكهربائية بالمكان، ثم تقدير استهلاكها الفعلي، وفي حال ثبوت المخالفة يتم تحرير طلب حضور للمشترك لسداد قيمة سرقة الكهرباء.

وأضاف المصدر، أن قرار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بإلغاء احتساب "النسبية" منذ أغسطس الماضي عند تقدير محاضر سرقات التيار، أدى إلى مضاعفة قيمة الممارسات، إذ كان يتم سابقًا خصم 50% من استهلاك الأجهزة باعتبارها لا تعمل طوال الوقت، بينما يتم الآن احتساب كامل الاستهلاك الفعلي.

