كتب- محمد أبو بكر:

أعلن وزير العمل، محمد جبران، أن حملات التفتيش التي تنفذها الوزارة أسفرت خلال 5 أيام فقط (من 13 حتى 17 سبتمبر 2025) عن تحرير 3676 محضرًا ضد منشآت تشغّل عمالة أجنبية دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة.

وأكد الوزير، في بيان اليوم، أن هذه الحملات، التي ينفذها مفتشو العمل في مختلف المحافظات تحت إشرافه المباشر، ستستمر حتى استكمال تراخيص جميع العمالة الأجنبية، مشددًا على أن الغرامات المقررة تتراوح بين 20 و100 ألف جنيه عن كل مخالفة، مع مضاعفة العقوبات في حال تكرار المخالفات أو زيادة أعداد العمال غير المرخص لهم.

وجدد "جبران"، دعوته إلى جميع المنشآت بسرعة تسجيل الأجانب العاملين لديها لتفادي العقوبات، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى من الحملات، والتي تستمر شهرًا كاملًا، تركز على ضبط أوضاع العمالة الأجنبية غير المرخصة، وذلك في إطار متابعة تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 الذي بدأ العمل به مطلع سبتمبر الجاري.

وأوضح الوزير، أن الوزارة تنظم بالتوازي مع الحملات، عددًا من الندوات التوعوية في مختلف المحافظات للتعريف بمواد القانون وأهدافه، بما يضمن تعزيز بيئة عمل عادلة ومتوازنة لصالح العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.

اقرأ أيضًا:

فتح اشتراكات السكة الحديد للطلاب على 3 أنواع من القطارات - تعرف على الضوابط

4 حالات لا يعاقب عليها القانون حال انتفاء المسئؤلية الطبية

إنتاج 9 ملايين هاتف محمول محليًا.. وزير الاتصالات: سنبدأ التصدير بكميات كبيرة