الرئيس السيسي والسيدة قرينته يتبادلان أرفع الأوسمة مع ملك وملكة إسبانيا

02:48 م الأربعاء 17 سبتمبر 2025

الرئيس عبدالفتاح السيسي

القاهرة - مصراوي:
تبادل الرئيس عبدالفتاح السيسى، والملك فيليبي السادس، ملك مملكة إسبانيا، الأوسمة بحضور السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، والملكة ليتيزيا، ملكة إسبانيا، بقصر الاتحادية.


أهدي الرئيس السيسي قلادة النيل إلى الملك فيليب السادس وكذا وسام الكمال من الطبقة الممتازة للملكة ليتيزيا ملكة اسبانيا.


قلادة النيل لها المقام الاول بين الأوسمة المصرية وأرفعها قدراً وأعظمها شأناً ووسام الكمال بطبقته الممتازة يعد أرفع طبقة تهدي للسيدات.


وتقديراً وعرفاناً من ملك إسبانيا واعتزازاً بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين ، أهدي ملك إسبانيا الرئيس السيسى القلادة الملكية لوسام ( إزابيل لاكاتوليكا ) وكذا وسام ( إيزابيل لاكاتوليكا ) للسيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، حيث إن وسام ( إيزابيل لاكاتوليكا ) يعد أحد أرفع الأوسمة الملكية الإسبانية والتي يهديها الملك للشخصيات رفيعة المستوي .

