كتب- أحمد الجندي:

يشارك علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في اجتماع مجموعة عمل وزراء الزراعة لمجموعة العشرين الذي يعقد في كيب تاون، بدولة جنوب أفريقيا.

وغادر وزير الزراعة القاهرة متجها، إلى دولة جنوب افريقيا للمشاركة في فعاليات هذا الاجتماع، والذي يستهدف مناقشة القضايا الملحة المتعلقة بالأمن الغذائي العالمي، وسبل تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات الراهنة مثل التغير المناخي ونقص الموارد المائية.

وأكد "فاروق" على أهمية هذا الاجتماع، حيث من المقرر أن يشهد مناقشات موسعة واعتماد الاعلان الوزاري حول الامن الغذائي والنظم الغذائية، لافتا إلى مصر من الدول المدعوة في هذا المحفل الدولي الهام، الأمر الذي يؤكد على دور مصر المحوري في محيطها الاقليمي والقارة الافريقية فضلا عن سعيها الدائم للمساهمة بفاعلية في الجهود الدولية الهادفة إلى تحقيق التنمية الزراعية المستدامة والأمن الغذائي للجميع.

ومن المقرر أن يلقي وزير الزراعة كلمة مصر خلال الاجتماع، لاستعراض رؤية مصر في تحقيق الأمن الغذائي المستدام، فضلا عن تسليط الضوء على جهود الدولة المصرية في تطوير القطاع الزراعي واستخدام التقنيات الحديثة لزيادة الإنتاجية.

ومن المقرر أيضا أن يعقد "فاروق" عددا من اللقاءات الثنائية مع نظرائهم من وزراء الزراعة المشاركون في هذا الاجتماع، لمناقشة القضايا المشتركة، وتعزيز التعاون الثنائي في المجال الزراعي.اقرأ أيضاً:

تحسن نسبي وشبورة.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

موعد تشغيل المرحلة الثانية من الأتوبيس الترددي BRT - خاص

ضوابط استلام غرفة المحولات للمنشآت السكنية.. إجراءات إلزامية لضمان الأمان