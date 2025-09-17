أسباب حدوث مشكلة فرق الشحنات بالعدادات مسبقة الدفع

كتب- محمد صلاح:

كشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء أنه حال ظهور كود Err- 0400 بعداد الكهرباء الخاص بأي مشترك، يكون سببه حدوث مشكلة فرق الشحنات بين البرنامج والعداد، لافتًا إلى أن الحل يتم من خلال رفع العداد وإعادة تهيئته مرةً أخرى من خلال شركة الكهرباء التابع لها المواطن.

ونوه المصدر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، بأن من مميزات العدادات مسبقة الدفع التحكم في استهلاك الكهرباء؛ ما يؤدي إلى خفض قيمة الفاتورة، وكذلك مراقبة الاستهلاك، والتأكد من قيمة الفاتورة.

وأوضح المصدر أنه يمكن للعميل تحديد كمية الطاقة الكهربائية التي يرغب في شرائها حسب إمكاناته، إضافة إلى قلة المشكلات والشكاوى بين محصل الكهرباء والعملاء.

وأشار المصدر إلى أن العداد يظهر للمشترك البيانات والمعلومات التي يريد معرفتها؛ مثل الاستهلاك الكلي والرصيد المتبقي.

إرشادات يجب اتباعها عند تركيب العدادات مسبقة الدفع :

- يجب التأكيد على الفنيين المتخصصين تثبيت العداد ووضع كارت المشترك بداخله للتأكد من مطابقة الكود، وأن الكارت يعمل بشكل جيد.

- عدم العبث بغطاء العداد للحفاظ على سلامته.

- عدم زيادة أحمال العميل عن الحد المسموح له في العداد، ما يؤدي إلى نفاد الرصيد.

- يجب عند تركيب العداد التأكد من وضع كارت الشحن داخل العداد، ثم التأكد أنه يعمل بشكل جيد.

- يوضع الكارت في العداد قبل عملية الشحن؛ للتأكد من عدم وجود مشكلة وعدم ظهور رسالة لا يمكن الشحن.

- يجب الانتظار 15 ثانية بعد وضع الكارت بالعداد؛ للتأكد من نقل البيانات بطريقة صحيحة.

- عدم اختيار أول يوم من كل شهر للشحن منعًا للزحام الشديد على مراكز الشحن.

- الاعتماد على لمبات التوفير في المنزل للتقليل من استهلاك الكهرباء.

- عدم ترك الأجهزة المنزلية في المنزل متصلة للتقليل من الاستهلاك.

- لاختبار سلامة عداد الكهرباء، يجب فصل فيش كل أجهزة المنزل ثم قراءة العداد بعد 15 دقيقة من الفصل.

- عدم ترك شواحن الهاتف في الكهرباء؛ ترشيدًا للاستهلاك.

