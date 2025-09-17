3 آلاف فرصة عمل جديدة بـ44 شركة خاصة في 11 محافظة.. التخصصات والتقديم

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة العمل، اليوم الأربعاء، عن إصدار نشرة التوظيف نصف الشهرية، والتي تتضمن آلاف الفرص الجديدة لشباب مصر بالتعاون مع شركات القطاع الخاص.

وأكد الوزير محمد جبران أن الدولة مستمرة في تقديم برامج تدريب مهني مجاني لتأهيل الشباب للوظائف المطلوبة في سوق العمل، داعياً الشباب إلى اغتنام هذه الفرص والعمل في القطاع الخاص.

متابعة المديريات والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور

وجّه وزير العمل جميع مديريات العمل في المحافظات بمتابعة إجراءات التعيين بعد إعلان الوظائف، وإرسال تقارير تفصيلية للوزارة للتأكد من استلام الراغبين في العمل فرصهم الفعلية.

كما شدّد على ضرورة تحري المصداقية في نشر الوظائف والتأكد من التزام الشركات بالحد الأدنى للأجور في جميع التخصصات.

3701 وظيفة في 44 شركة خاصة

بحسب بيان الوزارة، فقد تلقت طلبات من 44 شركة خاصة بـ11 محافظة، توفر نحو 3701 وظيفة شاغرة في مختلف التخصصات، منها وظائف مخصصة لأصحاب القدرات الخاصة "ذوي الهمم".

وأوضحت الوزارة أن الرواتب تُحدد وفق المقابلات الشخصية وبما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور، إلى جانب توفير التأمين الصحي والاجتماعي للعاملين.

طرق التقديم على الوظائف

أكد البيان أن التقديم على هذه الوظائف متاح خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2025، عبر:

الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة بمدينة نصر.

مديريات العمل بالمحافظات.

أرقام وعناوين الشركات المرفقة مع البيان.

الموقع الرسمي لوزارة العمل على شبكة الإنترنت.

فرص عمل في 11 محافظة

أشار البيان إلى أن النشرة الدورية، التي تُصدر كل 15 يومًا عبر الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبة أحمد، وبإعداد الباحثة منى شوقي، تشمل فرص عمل متاحة في 11 محافظة هي: القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنيا، المنوفية، السويس، الشرقية، البحر الأحمر، بني سويف، أسيوط، وجنوب سيناء.

التخصصات المطلوبة

تشمل الوظائف: أخصائي تسويق، أخصائي موارد بشرية، مهندس اتصالات، مهندسين كهرباء وميكانيكا، مدير صيانة، محاسبين، مشرفي ميكانيكا وتحكم كهرباء، مشرف تنجيد، مشرف عام، مشرف موقع، شيف، أخصائي مشتريات، بائعين، مقدم طلبات، أخصائي تمويل، أمين مخازن، مراقبين جودة، مشرفي إنتاج، أفراد أمن، سائقين رخصة أولى وثانية وثالثة، عمال إنتاج ونظافة، إضافة إلى وظائف في الفندقة والمطاعم بجميع الأقسام.

فرص خاصة لذوي الهمم

لفتت الوزارة إلى أن النشرة تضمنت مجموعة من الوظائف المخصصة لذوي الهمم بالمحافظات، برواتب مجزية، تنفيذًا للقانون رقم 10 لسنة 2018 الذي يُلزم المنشآت بتعيين نسبة 5% من إجمالي العاملين من ذوي القدرات الخاصة.

اقرأ أيضاً:

تحسن نسبي وشبورة.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

موعد تشغيل المرحلة الثانية من الأتوبيس الترددي BRT - خاص

ضوابط استلام غرفة المحولات للمنشآت السكنية.. إجراءات إلزامية لضمان الأمان