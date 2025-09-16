لماذا انخفض إنتاج الغاز من حقل ظُهر؟.. مدبولي يوضح

القاهرة - مصراوي:

علّق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على سؤال أحد رؤساء تحرير الصحف حول انخفاض إنتاج الغاز الطبيعي من حقل ظُهر.

وقال رئيس الوزراء، إن الإنتاج من حقل ظهر كان قد انخفض في فترة من الفترات نتيجة أزمة مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول، كما أن هذه الحقول قد تشهد انخفاضا في الإنتاج مع مرور الوقت لأنها غير مستدامة، مضيفًا أنه بعد انتهاء هذه أزمة مستحقات الشركاء الأجانب عاد الإنتاج مرة أخرى من حقل ظهر إلى مستوياته الطبيعية.

جاء ذلك في كلمته خلال لقائه رؤساء تحرير الصحف ورؤساء الهيئات الإعلامية، اليوم الثلاثاء.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الانتظام في سداد مستحقات الشركاء الأجانب صاحبه عودة الاستكشافات الجديدة مرة أخرى، قائلًا: خلال عامين أو ثلاثة سنستعيد حجم الإنتاج الأقصى من حقولنا.