رئيس الوزراء: "مصر مستهدفة" ضمن محاولات إعادة رسم خريطة المنطقة

07:31 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

مدبولي يلتقي رؤساء تحرير الصحف

القاهرة - مصراوي:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ضرورة تعزيز وعي المواطن المصري بالتحديات التي تواجه الدولة في هذه المرحلة، مشددًا على أهمية تحليل وتوضيح ما يجري في المنطقة والعالم من محاولات لإعادة رسم الخريطة، والتي تستهدف مصر بشكل واضح.

جاء ذلك في كلمته خلال لقائه رؤساء تحرير الصحف ورؤساء الهيئات الإعلامية، اليوم الثلاثاء.

وقال مدبولي: "يجب أن نحلل ونوضح ما يحدث حوالنا فهناك تحديات ومصر بوضوح شديد مستهدفة ضمن محاولات لإعادة رسم خريطة المنطقة والعالم".

وقال مدبولي إن "قدرة أي طرف على المساس بمصر تبدأ من الداخل"، مؤكدًا أن التماسك الداخلي بجميع مفاصل الدولة، وعلى رأسها المواطن المصري، هو الضمانة الأساسية لحماية الوطن.

وأضاف رئيس الوزراء: "طول ما البلد متماسكة ومؤسساتها تتعاون وتتكامل مع بعضها البعض رغم كل التحديات، فإن هذا هو صمام الأمان الحقيقي لمصر".

مصطفى مدبولي مصر مستهدفة خريطة الشرق الأوسط مجلس الوزراء
