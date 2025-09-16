مدبولي: هناك تحديات كبيرة ونحتاج للعمل بنفس الجهد لـ10 سنوات أخرى

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك تحديات كبيرة تواجه الدولة المصرية.

وأضاف "مدبولي"، خلال لقاء مع رؤساء تحرير عدد من الصحف والمواقع الإخبارية، اليوم: "هناك تحديات كبيرة في الدولة المصرية، ويمكن موضوع الصعيد وتنمية الصعيد، الصعيد كان مهمل بصورة كبيرة في الفترات الماضية، وفقًا لخبرتي وبعيدًا عن المنصب، ما حدث من الدولة المصرية على مدار 10 سنوات تجاه الصعيد، لم يحدث في تاريخ مصر، حجم عمل وحجم بناء وتعمير".

وتابع رئيس الوزراء: "مازال هناك شوط آخر طويل محتاجين نشتغله، محتاجين استمرارية الجهد اللي اتعمل في الدولة المصرية لـ10 سنين جاية، الدول بتاخد أوقات طويلة عشان تقدر تعمل نقلة كاملة".

