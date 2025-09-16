إعلان

مدبولي: نؤمن احتياجات الغاز والطاقة لمدة 5 سنوات مقبلة

04:13 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- محمد عمارة:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن حجم مديونية مصر للشركاء الأجانب، في قطاع الطاقة والغاز، كان كبيرًا منذ نحو عام ونصف.

وأضاف "مدبولي"، خلال لقاء مع رؤساء تحرير عدد من الصحف والمواقع الإخبارية، اليوم: النهاردة نزلنا تقريبًا إلى نصف هذا الرقم، وبنستهدف مع نهاية هذا العام ننزل إلى تلت الرقم اللي بنتكلم فيه".

وتابع رئيس الوزراء: "إحنا النهاردة كدولة نجحنا في أن نجتذب شركاء للعودة بقوة، وكل يوم بنسمع عن اكتشافات جديدة، بالرغم أنها ليست بالأرقام الكبيرة، لكن كل رقم من دول بيساعد في تقليل فاتورة الاستيراد في موضوع الغاز".

وواصل: "إحنا مؤمنين تمامًا احتياجات الدولة المصرية من موضوع الغاز الطبيعي والطاقة للخمس سنوات القادمة، من خلال استقدام سفن تغييز موجودة ومستقرة في مصر للفترة القادمة، وعودة وزيادة إنتاج الحقول في مصر".

الدكتور مصطفى مدبولي احتياجات الغاز والطاقة قطاع الطاقة والغاز
