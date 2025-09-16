أقلها 60 جنيهًا.. المصروفات الدراسية لجميع صفوف المعاهد الأزهرية - خاص

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

حصل "مصراوي" على قيمة المصروفات الدراسية لجميع المراحل التعليمية بالمعاهد الأزهرية، بعد اعتمادها رسميًا من الشيخ أيمن عبدالغني رئيس القطاع.

وينطلق العام الدراسي الجديد، بجميع المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية، السبت المقبل 20 من سبتمبر الجاري، وسط متابعات جيدة من قيادات قطاع المعاهد الأزهرية والأزهر الشريف.

وبلغت المصروفات ما يلي:

أولًا - المعاهد العادية:

- المرحلة التمهيدية - 60 جنيهًا.

- المرحلة الابتدائية - 60 جنيهًا.

- المرحلة الإعدادية - 68 جنيهًا.

- المرحلة الثانوية - 80 جنيهًا.

ثانيًا - المعاهد النموذجية:

- المرحلة التمهيدية 239 جنيهًا.

- المرحلة الابتدائية - 280 جنيهًا.

- المرحلة الإعدادية - 317 جنيهًا.

- المرحلة الثانوية - 375 جنيهًا.

ثالثًا - معاهد اللغات:

- المرحلة التمهيدية 830 جنيهًا.

- المرحلة الابتدائية - 835 جنيهًا.

فيما أصدر قطاع المعاهد الأزهرية، تعليمات وبمناسبة الاستعداد لانطلاق الدراسة، وتحقيق الانضباط الدراسى، وحسن سير العملية التعليمية بالمعاهد الأزهرية، وتضمنت تنفيذ حركة الندب دون إبطاء أو تأخير، وتكليف الموجهين بمتابعة المعاهد قبل بداية الدراسة للوقوف على احتياجاتها الفعلية، وسرعة الانتهاء من تنسيق رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى، لاستقرار العملية التعليمية بالمعاهد.

كما تضمنت التعليمات طباعة المناهج وتوزيعها على المعلمين، مع التزام كل معلم بكتابة المنهج ووضع صورة مطبوعة منه فى صدر دفتر التحضير، والتنبيه على تدوير المناهج على المعلمين فى جميع التخصصات، والتنبيه على القائمين بعمل الجداول بمراعاة العدالة وتوزيع جداول الحصص على المعلمين، والالتزام بتوزيع الكتب على الإدارات التعليمية أولا بأول، مع التنبيه بتسليمها للمعاهد الأزهرية.

وحظر قطاع المعاهد الأزهرية، على جميع الطلاب ارتداء الملابس غير اللائقة حرصا على الظهور بالمظهر اللائق لمنتسبى الأزهر الشريف، والتزام المعاهد بتفعيل الأنشطة التربوية الهادفة إلى تعزيز قيم الولاء، والانتماء الوطنى، وذلك من خلال برامج تربوية وثقافية متكاملة، مع التأكيد على الالتزام اليومى بأداء تحية العلم، وترديد النشيد الوطني باعتبارهما من الركائز الأساسية في بناء الهوية الوطنية.

